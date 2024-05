Sporočilo uredništvom - Mednarodna znanstvena pravna konferenca Vojna in mir v pravni dimenziji

Ljubljana, 22. maja - Mednarodna znanstvena pravna konferenca Vojna in mir v pravni dimenziji, na kateri bo predsedoval in imel nagovor mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, poteka danes od 8.30 do 13.15 v konferenčni dvorani B Hotela City na Ulici kneza Koclja 22 v Mariboru, so sporočili s teološke fakultete Univerze v Ljubljani.