Ob svetovnem dnevu kronične vnetne črevesne bolezni potrebe po večji dostopnosti psihološke podpore

Ljubljana, 22. maja - V Društvu za kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB) so ob svetovnem dnevu te bolezni, ki smo ga zaznamovali 19. maja, izpostavili pomen multidisciplinarne in celostne obravnave bolnikov s perianalno Crohnovo boleznijo. Opozorili so predvsem na potrebo po psihološki podpori in pomoči dietetika glede prehranskega svetovanja v okviru KVČB timov.