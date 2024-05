Izrael nekaj ur blokiral prenose tiskovne agencije AP

New York, 22. maja - Izrael je v torek zaradi domnevnih kršitev nove medijske zakonodaje blokiral prenose ameriške tiskovne agencije AP v živo in ji zaplenil opremo. Poteza je v svetu sprožila ogorčenje. Nekaj ur zatem je Izrael blokado prenosov končal in napovedal, da bo agenciji vrnil opremo, poročajo tuje tiskovne agencije.