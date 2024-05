New York, 21. maja - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Indeks Nasdaq je v torek dosegel nov rekord po nemirni seji z nekaj mešanimi dobički in preslišanimi komentarji ameriške centralne banke Fed, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta in zlato sta se pocenila.