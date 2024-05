Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 5.)

Ljubljana, 21. maja - Tuje tiskovne agencije so poročale o smrti 54-letnega državljana Avstrije, katerega truplo so gorski reševalci našli na zahodni strani Mangarta. Agencije so poročale tudi o statistikah plinske oskrbe Slovenije, srbska tiskovna agencija Tanjug pa je poročala o povečanem zanimanju srbskih podjetij za izvoz v Slovenijo.