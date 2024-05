Začenja se 40. Druga godba

Ljubljana, 23. maja - V jubilejni, 40. izvedbi se bo danes začel mednarodni festival Druga godba. Na glasbeno pot okrog sveta se je festival podal leta 1985 in od takrat predstavlja glasbenike z različnih kontinentov. V ospredju letošnje izvedbe, ki bo trajala do nedelje, so postavili Ibrahima Maaloufa ter duo Mats Gustafsson & Kimmo Pohjonen.