EU in Moldavija sklenili partnerstvo na področju varnosti in obrambe

Bruselj, 21. maja - EU in Moldavija sta danes podpisali pakt o sodelovanju na področju varnosti in obrambe, ki naj bi Kišinjovu pomagal pri spopadanju z grožnjami Rusije. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je pozdravil sklenitev partnerstva in dodal, da bo EU podobna partnerstva sklenila tudi z drugimi državami.