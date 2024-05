Znani vsi četrtfinalisti hokejskega SP, izpadli Britanci in Poljaki

Praga, 21. maja - Hokejisti na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Pragi in Ostravi so končali skupinski del tekmovanja. Znani so vsi četrtfinalni pari, to so Švedska - Finska, Kanada - Slovaška, Švica - Nemčija in ZDA - Češka. Iz elite sta izpadli Velika Britanija in Poljska, prihodnje leto ju bosta zamenjali Slovenija in Madžarska.