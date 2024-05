V Bežigrajski galeriji 2 spominska razstava del in predmetov Bogdana Borčića

Ljubljana, 22. maja - V Bežigrajski galeriji 2 bodo drevi odprli spominsko razstavo Bogdana Borčića (1926-2014), ki je obveljal za enega od osrednjih slovenskih risarjev, slikarjev in grafikov, pa tudi predstavnika nepredmetne in minimalistične likovne umetnosti. Med drugim bodo predstavljena dela iz Koroške galerije likovnih umetnosti Slovenj Gradec in zasebnih zbirk.