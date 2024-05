V Levici ob posnetku grožnje migrantom opozorili na širši problem nasilja nad ženskami

Ljubljana, 21. maja - V Levici v luči posnetkov z grožnjami migrantom, v katerih zamaskirani moški izpostavljajo varovanje deklet, opozarjajo na širši problem nasilja nad ženskami. Deležne so ga tako v družini, na delovnem mestu in v lokalnem okolju, na vsak primer tovrstnega nasilja pa se morajo ne glede na storilca pristojne institucije ustrezno odzvati, so poudarili.