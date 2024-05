Abu Dabi, 22. maja - Na svetovnem prvenstvu v judu v Abu Dabiju se bodo danes končali slovenski ženski nastopi. V kategoriji do 70 kg bo nastopila Anka Pogačnik, v kategoriji do 78 kg Metka Lobnik. V četrtek bosta na vrsti nato le še borca v odprti kategoriji Vito Dragič in Enej Marinič.