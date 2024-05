Cene industrijskih proizvodov aprila malenkost višje

Ljubljana, 21. maja - Cene industrijskih proizvodov so se aprila na mesečni ravni zvišale za 0,1 odstotka, v primerjavi s prejšnjim aprilom pa so po podatkih statističnega urada upadle za 2,9 odstotka. Na mesečni ravni so najizraziteje zrasle cene v proizvodnji drugih vozil in plovil, na letni ravni so bile najopaznejše pocenitve v oskrbi z električno energijo.