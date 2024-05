Zmeda na Giru, zaradi slabega vremena začetek etape pod Stelviom

Bormio, 21. maja - Organizatorji kolesarske dirke po Italiji, kolesarji in njihove ekipe ter predstavniki sindikata poklicnih kolesarjev so se zaradi slabih vremenskih razmer odločili prestaviti začetek današnje 16. etape iz Livigna do vznožja prelaza Stelvio. S tem karavana ne bo prečkala najvišje točke letošnje dirke, prelaza Umbrail na 2500 m nadmorske višine.