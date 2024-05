Danes in v četrtek poostren nadzor nad mednarodnim prevozom potnikov v cestnem prometu

Ljubljana, 22. maja - Pristojni organi bodo danes in v četrtek izvajali poostren nadzor nad mednarodnim prevozom potnikov v cestnem prometu, med drugim na avtocestnem počivališču Šmarje-Sap v smeri Novega mesta. Kot so sporočili z infrastrukturnega ministrstva, so organi nadzora v preteklih letih v zvezi s kršitvami s tega področja prejeli večje število prijav.