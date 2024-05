Del civilne družbe pozdravil napovedano razmejitev javnega in zasebnega zdravstva

Ljubljana, 21. maja - Predstavniki nekaterih civilnodružbenih organizacij so danes odločno pozdravili napovedane spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvidevajo razmejitev javnega in zasebnega zdravstva. Opozorili so na številne škodljive posledice zdravniške stavke in tako imenovanega dvoživkarstva zdravnikov, med katerimi je podaljševanje čakalnih dob.