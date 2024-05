Vreme: Oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami

Zvečer in ponoči bodo padavine v večjem delu Slovenije prehodno ponehale.

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne bodo predvsem v vzhodni Sloveniji lahko nastajale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra.

Obeti: V četrtek bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale plohe in nevihte. V petek bo nekaj več sonca, popoldne bo v notranjosti države nastalo nekaj ploh in neviht.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje z vremensko fronto, ki bo čez dan prešla naše kraje. Pred njo z vetrom južnih smeri v višinah k nam doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Ob prehodu vremenske fronte bodo nastajali krajevni nalivi. V sredo bo v krajih severno in zahodno od nas pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in povečini suho.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi, zvečer bo popustila in spanje v noči na sredo ne bo več moteno. V sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.