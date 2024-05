Borac iz Banjaluke nogometni prvak BiH

Banjaluka, 21. maja - Nogometaši Borca iz Banjaluke so novi nogometni prvak nogometne premier lige v Bosni in Hercegovini. Borac ima po predzadnjem 32. krogu bosansko-hercegovskega prvenstva nedosegljivih 78 točk, kar je pet več od drugouvrščenega Zrinjskega iz Mostarja, ki te razlike več ne more nadoknaditi.