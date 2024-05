Andreja Leški v Abu Dabiju za bronasto kolajno

Abu Dabi, 21. maja - Judoistka Andreja Leški se bo na svetovnem prvenstvu v judu v Abu Dabiju v večernem programu v kategoriji do 63 kg borila za bronasto kolajno. Njena tekmica bo olimpijska prvakinja Francozinja Clarisse Agbegnenou. Dopoldan je v kategoriji do 81 kg premierno na SP nastopil tudi Nace Herkovič ter dosegel zmago in poraz.