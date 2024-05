WTA z glavnim novim pokroviteljem iz Savdske Arabije

Tampa, 21. maja - Savdski državni investicijski sklad PIF in Združenje profesionalnih igralk tenisa (WTA) sta v ponedeljek objavila zavezo o "večletnem partnerstvu". Kot so zapisali na spletni strani WTA, sta se obe strani zavezali h "krepitvi ženskega profesionalnega tenisa, da bi navdihnili več žensk in deklet po svetu, da začnejo igrati tenis."