Hannover se je na kazni za pirotehniko odzval s povišanjem cen vstopnic

Hannover, 21. maja - V nemškem nogometnem klubu Hannover so zvišali cene vstopnic za 22 odstotkov na svojem stadionu Heinz-von-Heiden-Areni. Na ta način so se v klubu odzvali na kazni v višini več kot milijona evrov, ki so jih morali v zadnjih dveh letih plačati zaradi uporabe pirotehnike. To so uporabljali navijači tega drugoligaškega kluba, poroča dpa.