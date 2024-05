Paraolimpijce od vrhunca leta loči še manj kot 100 dni

Pariz, 21. maja - V teh dneh so paraolimpijski športniki, ki odštevajo dneve do začetka največjega tekmovanja na svetu za športnike invalide, že prišli do dvomestne številke. Pariz 2024 je namreč oddaljen manj kot 100 dni, kar so zaznamovali tako pri slovenski krovni zvezi za šport invalidov Slovenije - Slovenskem paralimpijskem komiteju kot prireditelji iger.