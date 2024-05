Newyorške borze končale mešano

New York, 20. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili neenotno. Dobički več velikih tehnoloških podjetij so v ponedeljek potisnili Nasdaq na nov rekord, na splošno mešan dan za ameriške delnice, saj je šibkost JPMorgan Chase potegnila navzdol indeks Dow, poroča francoska tiskovna agencija AFP.