Šahistke Tajfuna Ljubljana ekipne državne prvakinje

Velika Nedelja, 20. maja - Šahistke Tajfuna Ljubljana so postale ekipne državne prvakinje. V ženski ligi, ki je od 16. maja potekala v Mali Nedelji, je nastopilo pet ekip. Ljubljančanke so osvojile sedem točk tako kot drugouvrščena ekipa Maribor Poligram, vendar so imele več osvojenih točk v posamičnih dvobojih (10,5:8,5)