Britansko poročilo ugotovilo dolgoletno prikrivanje škandala z okuženo krvjo

London, 20. maja - V Veliki Britaniji so bili med letoma 1970 in 1991 pacienti zavestno izpostavljeni nesprejemljivim tveganjem, ko so jih v nacionalnem zdravstvenem sistemu NHS zdravili z okuženo krvjo, v danes objavljenem poročilu ugotavlja neodvisna preiskava. Zdravnikom, vladi in NHS očitajo poskus prikrivanja škandala, ki bi se mu lahko v veliki meri izognili.