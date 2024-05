Evropske borze v plusu; evro in nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 20. maja - Indeksi na evropskih borzah so se danes dvignili nad petkove zaključne vrednosti. Evro se je pocenil, padle so tudi cene nafte. Po smrti iranskega predsednika Ebrahima Raisija v nedeljski helikopterski nesreči in ob posledičnih skrbeh glede povečanja geopolitičnih napetosti v regiji je novo rekordno vrednost doseglo zlato.