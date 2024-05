Vreme: Oblačno

Ljubljana, 20. maja - Ponoči se bo pooblačilo. Krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte, bodo od jugozahoda zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo povečini oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki bodo popoldne lahko tudi močnejše. V notranjosti Slovenije bo sprva pihal vzhodnik, ob prehodu vremenske fronte pa bo čez dan zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj Celzija.

Opozorilo: V torek popoldne bodo lahko nastajale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra.

Obeti: V sredo bo spremenljivo z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v severni polovici Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Pihal bo veter zahodnih smeri. Tudi v četrtek bo spremenljivo s plohami in nevihtami. Ponekod bo še pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem je plitvo območje nizkega zračnega tlaka, ki sega tudi proti Franciji. Od jugozahoda doteka k nam vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo pooblačilo. Občasno bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. V torek bo prevladovalo oblačno vreme. V krajih zahodno in severno od nas bodo že zjutraj plohe in nevihte, ki se bodo čez dan razširile proti vzhodu. Ob prehodu vremenske fronte bodo nastajali krajevni nalivi.