Praga, 20. maja - Hokejisti na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Pragi in Ostravi so odigrali predzadnji dan skupinskega dela. Iz skupine A so si že pred tem napredovanje v četrtfinale priigrale Kanada, Češka in Švica, danes pa je korak proti temu naredila Finska z zmago s 3:1 proti Danski.