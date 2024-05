Zavod za šolstvo podelil priznanja Blaža Kumerdeja

Ljubljana, 20. maja - Zavod za šolstvo je danes v Muzeju novejše zgodovine Slovenije že 25. zapored podelil priznanja Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Priznanja so prejele Osnovna šola Danila Lokarja, OŠ Koper, OŠ Lovrenc na Pohorju in OŠ Šmartno v Tuhinju ter učiteljica Anamarija Krvišek Zavec.