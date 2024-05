Preiskovalna komisija DZ želi Žuglja zaslišati 7. junija

Ljubljana, 20. maja - Komisija DZ, ki preiskuje sume vmešavanja politike v delo policije in drugih organov, bo 7. junija ponovno poskušala zaslišati nekdanjega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Damjana Žuglja in nekdanji uslužbenki urada Petro Zakrajšek in Simono Kaučič. Predsednik komisije Aleš Rezar ni izključil možnosti prisilne privedbe prič.