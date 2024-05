V romskem naselju v Dolgi vasi namenu predali prenovljeno cesto

Dolga vas/Lendava, 20. maja - V romskem naselju v Dolgi vasi so danes namenu predali rekonstruirano cesto. "Modernizacija javne infrastrukture z ureditvijo odvodnjavanja in izgradnjo hodnika za pešce prispeva k urejenosti in varnosti ter pripomore k dolgoročnemu trajnostnemu razvoju romskega naselja in občine Lendava nasploh," so zapisali na Občini Lendava.