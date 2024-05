Policisti kazensko ovadili požigalca v Kopru

Koper, 20. maja - Kriminalisti in policisti so pretekli vikend zaključili policijsko preiskavo požara v Vodopivčevi ulici v Kopru, v katerem je bilo uničenih več motornih vozil, tri stanovanjske hiše pa so bile huje poškodovane. Po pridržanju so 38-letnega osumljenca privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je v nedeljo odredil pripor, so sporočili iz PU Koper.