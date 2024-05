Novi tajvanski predsednik ob prisegi pozval Kitajsko k ustavitvi ustrahovanja

Taipei, 20. maja - Na položaj je danes prisegel novi tajvanski predsednik Lai Ching-te, ki je ob tem pozval Kitajsko, naj preneha politično in vojaško ustrahovati otok. Zavzel se je za mir in menil, da bodo imeli odnosi med Taipejem in Pekingom velik vpliv na celoten svet. Peking je medtem poudaril, da je Tajvan ne glede na notranjepolitične razmere del Kitajske.