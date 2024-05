Na konferenci o umetni inteligenci predvsem o priložnostih in regulaciji sektorja

Portorož, 20. maja - Področje umetne inteligence se hitro razvija, temu pa se morajo prilagoditi vsi akterji, tudi pravna stroka in zakonodajalci. Bistvenega pomena je predvsem regulacija, ki pa mora upoštevati številne specifike te nove tehnologije in obstoječo zakonodajo, je bila rdeča nit konference o umetni inteligenci in pravnih izzivih.