V Iranu potrdili smrt predsednika Raisija v strmoglavljenju helikopterja

Teheran, 20. maja - Iranska državna televizija je danes potrdila smrt predsednika Ebrahima Raisija in zunanjega ministra Hoseina Amir-Abdolahiana v nedeljskem strmoglavljenju helikopterja na severozahodu Irana. Da ni znakov o morebitnih preživelih, so že pred tem poročali reševalci, ki so se davi prebili do prizorišča nesreče.