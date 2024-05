Slovenski odbojkarji na mivki v finalu, odbojkarice brez OI

Hamburg/Vilnius, 19. maja - Slovenski odbojkarji na mivki so se v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu, ki potekajo v okviru pokala narodov v Hamburgu, po zmagi v zlatem nizu proti Estoniji uvrstili v finale. Odbojkarice pa so v Vilniusu v finalu izgubile proti Avstrijkam in jih ne bo v Parizu, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije (OZS).