Paok grški nogometni prvak, Panathinaikos treh slovenskih reprezentantov četrti

Solun, 19. maja - Nogometaši solunskega Paoka so prvaki grške superlige, potem ko so v zadnjem krogu lige za prvaka ugnali mestnega tekmeca Aris z 2:1. Paok je s tem zadržal dve točki prednosti pred AEK iz Aten. Za Paok je to četrti naslov državnega prvaka in prvi po letu 2019.