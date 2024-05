Horvat in Gorenc Stanković avstrijska prvaka s Sturmom

Ljubljana, 19. maja - Nogometaši graškega Sturma so postali avstrijski prvaki. V zadnjem krogu so tudi s pomočjo slovenskih reprezentantov Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata z 2:0 premagali celovško Austrio, pri čemer je Horvat na tej tekmo prispeval tudi podajo. Za Sturm je to prvi naslov po letu 2011, uspešno sezono je kronal tudi s pokalno lovoriko.