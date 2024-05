Jelenc: Prvenstvo lahko kljub vsem težavam ocenimo kot uspešno

pogovarjal se je Igor Cimperman

Ljubljana, 20. maja - Po vseh nesrečnih dogodkih, od lanskih poplav pa do kritičnega naraščanja Save pred samim začetkom, zaradi katerega so morali v zadnjem trenutku spremeniti program, so prireditelji spravili pod streho evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Po mnenju alfe in omege slovenskega kajaka Andreja Jelenca je bilo kljub stresu uspešno.