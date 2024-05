Le Havre ostal med francosko elito, Lorient in Clermont v drugo ligo

Ljubljana, 19. maja - Nogometaši Le Havra so si pod vodstvom slovenskega stratega Luke Elsnerja zagotovili obstanek v elitni francoski ligi. V zadnjem, 34. krogu so proti Marseillu sicer izgubili z 1:2, a je izgubil tudi glavni zasledovalec Metz, prvak Paris Saint-Germainu ga je ugnal z 2:0 in poslal v kvalifikacije za obstanek.