Pogačar po silovitem napadu in zmagi tako rekoč odločil Giro

Bormio, 19. maja - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec kraljevske 15. etape dirke po Italiji od Manerbe do Livigna (222 km). Petindvajsetletnik se je na predzadnjem klancu odločil za napad in najbližjim zasledovalcem v skupnem seštevku znova vzel ogromno časa. Pred zadnjim tednom ima namreč skoraj sedem minut naskoka.

Ekipa emiratov, med njimi tudi drugi Slovenec Domen Novak, je na predzadnjem prelazu Foscagno (14,6 km/6,3 %) pripravljala teren za Pogačarjev napad, ki se je zgodil okoli 15 km pred ciljem.

Nihče ni mogel slediti Slovencu, nekaj časa je sicer poskušal Kolumbijec Daniel Martinez (Bora-hansgrohe), a je hitro obupal. Pogačar je na cestah, ki jih zelo dobro pozna, hitro pridobil najprej minuto, nato dve in več prednosti pred skupino z Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers) in Martinezom.

Čeprav je slovenski as pridobival proti tekmecem v skupnem seštevku, je moral vseeno loviti Kolumbijca Naira Quintano (Movistar), ki je najdlje vztrajal med ubežniki. Na vrhu Foscagne je imel še 40 sekund zaostanka, a je bil pred njim še 4,6 km dolg klanec do Livigna (7,7 %).

Pogačar je na zadnjem klancu do cilja ujel še nekdanjega zmagovalca Gira (2014), Kolumbijca Naira Quintano (Movistar), in se odpeljal četrti zmagi na letošnji italijanski pentlji naproti. Skupno je bila to že njegova 74. zmaga v karieri in 11. letos.

Še pomembneje, s sijajno predstavo je v skupnem seštevku močno povišal prednost. Pred drugouvrščenim Thomasom ima 6:41 minute naskoka, pred Martinezom pa 6:56. V etapi sta zasedla šesto oziroma peto mesto z zaostankom 2:50 minute.

Drugo mesto v etapi je pripadlo Quintani z zaostankom 29 sekund, tretji je ciljno črto prečkal Nemec Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), ki je zaostal 2:32 minute.

V etapi je sicer pobegnilo ogromno kolesarjev, a večina izmed njih ni bila posebej nevarna v skupnem seštevku. Vse skupaj se je v ospredju dirke znašlo kar 56 kolesarjev, 12 v prvi in 44 v drugi skupini, v kateri je bil tudi Jan Tratnik (Visma-Lease a bike), ki pa je nato v zadnjem delu etape popustil.

V ozadju je ritem narekovalo Pogačarjevo moštvo emiratov. Veliko dela je opravil tudi Novak in precej razredčil skupino najboljših. Poljak Rafal Majka je bil zadnji kolesar emiratov pred Pogačarjem, ta pa je nato bržčas že odločil Giro, ko se je odločil za napad 15 km pred koncem.

V ponedeljek bo na sporedu prost dan, v torek pa bo na vrsti še ena etapa s ciljnim vzponom od Livigna do Santa Caterine (206 km).