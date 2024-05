Ameriška vojska začela z umikom iz Nigra

Niamey/Washington, 19. maja - Ameriška vojska je začela umikati svoje sile iz Nigra, kar bo trajalo najdlje do 15. septembra, so danes v skupni izjavi sporočile ZDA in Niger. Ameriški umik sledi zahtevam vojaške hunte, ki je lani z vojaškim udarom prevzela oblast v Niameyu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.