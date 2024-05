Juventus z Monterom kot trenerjem na zadnjih dveh tekmah sezone

Torino, 19. maja - Paolo Montero bo kot začasni trener prevzel vajeti moške prve ekipe Juventusa na zadnjih dveh tekmah sezone italijanskega nogometnega prvenstva serie A, najprej v gosteh pri Bologni in nato doma proti Monzi, so pri klubu iz Torina sporočili na spletnih straneh. Pri stari dami so se v petek razšli z Massimilianom Allegrijem.