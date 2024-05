Na spominski slovesnosti pri Prevaljah o pomenu boja za svobodo

Prevalje, 19. maja - Na Poljani pri Prevaljah so v soboto obeležili 79. obletnico zadnjih bojev druge svetovne vojne. Slavnostni govornik, obrambni minister Marjan Šarec, je po poročanju časnika Večer izpostavil pomen boja za svobodo in spoštovanja zgodovine. EU je označil kot najboljši odgovor na "krvavo in surovo preteklost".