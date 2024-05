Vreme: Spremenljivo oblačno

Ljubljana, 19. maja - Danes bo na jugozahodu spremenljivo oblačno. Drugod se bo čez dan od juga nekoliko pooblačilo, popoldne bodo nastale posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Ponekod bo pihal južni ali jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, v Zgornjesavski dolini okoli 7, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na torek in v torek bo večinoma oblačno s pogostim dežjem, tudi nevihtami. Malo hladneje bo. Ob morju se bo krepil jugo, v notranjosti Slovenije pa bo pihal jugovzhodnik, ob prehodu vremenske fronte pa jugozahodnik, ki bo sprva okrepljen. V noči na sredo bo dež, razen na zahodu, ponehal.

V sredo bo v zahodnih krajih pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, tudi s kakšno nevihto. Drugod bo dokaj sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe, lahko kakšna nevihta.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo Ter nad večjim delom Sredozemlja je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah z jugozahodnikom doteka k nam postopno bolj vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva precej jasno, več oblačnosti bo v krajih južno od nas. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Več jasnine bo vzhodneje od naših krajev. Popoldne bodo nastale posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte.

Biovreme: Danes bo obremenitev zaradi vremena majhna in le individualno izražena, v ponedeljek pa se bo vremenska obremenitev postopno povečevala.