Visoki zmagi Švice in Švedske, zanesljivi Čehi in Slovaki, Finci v težavah

Praga, 18. maja - Na hokejskem svetovnem prvenstvu elitne skupine na Češkem je Švedska v petem nastopu dosegla peto zmago, tokrat je s 7:2 premagala bronaste z zadnjega SP Latvijce. Zanesljivi so bili tudi Švicarji, ki so z 8:0 odpravili Dance, v derbiju dneva pa je Kanada premagala Finsko s 5:3. Gostitelji Čehi so brez težav odpravili Britance s 4:1.