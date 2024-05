V streljanju v Afganistanu ubiti trije španski turisti

Kabul, 18. maja - V streljanju v turističnem mestu Bamijan v osrednjem delu Afganistana so bili v petek ubiti trije španski turisti in trije Afganistanci, so sporočile lokalne in španske oblasti. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP gre za prvi napad na tuje turiste v Afganistanu od vrnitve talibanov na oblast avgusta 2021.