Ljubljana, 18. maja - Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Tacnu so domači navijači dočakali prvo slovensko kolajno in to najžlahtnejšo. Za to so na ekipni tekmi poskrbele kajakašice Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar, ki so premagale vso konkurenco.