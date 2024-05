Policisti v Metliki pridržali nasilneža nad kandidatom SLS Gregorčičem

Metlika, 18. maja - Na petkovi prireditvi v Metliki so posredovali policisti, saj je 20-letni moški udaril moškega, nato pa v bližini prevračal kontejnerje za smeti in motil javni red in mir. Nasilnež je napadel nosilca liste SLS za evropske volitve Petra Gregorčiča, so na omrežju X zapisali v SLS, kjer dejanje najostreje obsojajo.