Vreme: Zvečer razjasnitev, ponoči na Primorskem postopna pooblačitev

V nedeljo bo sprva še dokaj jasno, oblačnost pa bo od juga počasi naraščala. Popoldne bo nastala kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi nevihta. Še bo pihal šibak jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. V torek bo oblačno. Padavine, deloma plohe in nevihte, bodo od zahoda postopno zajele vso Slovenijo in v noči na sredo povečini ponehale. Ob morju se bo krepil jugo.

Vremenska slika: Nad srednjo in delom zahodne Evrope je plitvo ciklonsko območje, nad Balkanom in vzhodno Evropo pa anticiklon. Z jugozahodnim vetrom doteka k nam nekoliko bolj suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči se bo povečini razjasnilo, v sosednjih pokrajinah Italije in Hrvaške pa se bo nekoliko pooblačilo. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Več jasnine bo v krajih vzhodno od nas. Popoldne bodo nastale kratkotrajne plohe, lahko tudi kakšna nevihta.