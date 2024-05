Obilno deževje na zahodu Evrope povzročilo poplave in zemeljske plazove

Saarbrücken, 18. maja - Zahod Evrope je prizadelo obilno deževje, ki je v petek povzročilo poplave in zemeljske plazove v nemški zvezni deželi Posarje, v Belgiji, na Nizozemskem in Franciji. Številne ceste so pod vodo, ponekod so zaradi poplav evakuirali ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.